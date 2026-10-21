CPI do Reino Unido acelera para alta de 3,5% na comparação anual de setembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu 3,5% em setembro, acelerando em relação ao avanço de 3,1% em agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país nesta quarta-feira. O resultado veio levemente acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, de 3,4%.

Na comparação mensal, o CPI britânico teve alta de 0,4% em setembro, também acima do consenso da FactSet, de 0,3%.

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O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, registrou alta de 2,8% no confronto anual. O resultado também aponta aceleração comparado ao avanço anual de 2,6% em agosto, mas veio em linha com o esperado por analistas.