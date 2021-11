CPI da zona do euro sobe 4,9% na comparação anual de novembro, mostra preliminar

Da Redação

A taxa anual de inflação na zona do euro acelerou em novembro no maior ritmo desde julho de 1991. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 4,9% em novembro deste ano em comparação com igual mês de 2020, segundo a leitura preliminar do indicador informada nesta terça-feira pela Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia.

continua após publicidade .

O núcleo do CPI - que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia - subiu 2,6% no ano em novembro, após alta de 2,0% no mês anterior.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 4,5% para o dado cheio e de 2,3% para o núcleo.

continua após publicidade .

Em outubro, o CPI havia apresentado expansão de 4,1% também no confronto anual. O principal fator para o resultado foi o avanço dos preços da energia, que aumentaram 27,4% no ano este mês, em comparação com o aumento de 23,7% registrado em outubro.