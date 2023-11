CPI da zona do euro (final) sobe 0,1% em outubro ante setembro e fica abaixo da previsão

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro cresceu 0,1% em outubro, na comparação com setembro, de acordo com a leitura final do dado, publicada nesta sexta-feira, 17, pela agência oficial de estatísticas europeia, Eurostat. Analistas ouvidos pela

previam alta de 0,2%. Na comparação anual, houve ganho de 2,9%, como esperado, desacelerando após o avanço de 4,3% visto em setembro. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em outubro ante setembro. O ganho anual, neste ano, foi de 4,2%, como previsto pelos analistas.