CPI da zona do euro anual desacelera a 5,5% em junho, nas núcleo é revisado para cima

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 5,5% em junho, ante 6,1% em maio, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 19, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado definitivo confirmou a estimativa inicial e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. No confronto mensal, o CPI do bloco subiu 0,3% em junho, também como esperado.

continua após publicidade

Por outro lado, a Eurostat revisou para cima o avanço anual do núcleo do CPI em junho, para 5,5%, de 5,4% originalmente. Em maio, o núcleo havia registrado acréscimo anual de 5,3%. Em relação ao mês anterior, o núcleo do CPI - que desconsidera os preços de energia e de alimentos - subiu 0,4% em junho.

O Banco Central Europeu (BCE) vem acompanhando de perto o comportamento do núcleo do CPI para definir eventuais novas altas de juros. A expectativa é o que BCE eleve juros mais uma vez em sua próxima reunião, no dia 27 de julho.