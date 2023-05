CPI da zona do euro anual acelera a 7% em abril, como previsto, mas núcleo perde força

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu 7% em abril, acelerando levemente ante 6,9% em março, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 2, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A prévia de abril veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Apenas os preços de energia subiram 2,5% na comparação anual de abril, depois de caírem 0,9% em março ante um ano antes.

Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 5,6% em abril, mostrando ligeira desaceleração frente ao avanço recorde de 5,7% de março. O consenso do WSJ era de novo aumento de 5,7% em abril.