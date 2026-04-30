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ECONOMIA

CPI da zona do euro anual acelera a 3% em abril, como previsto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:52:00 Editado em 30.04.2026, 07:59:59
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 3% em abril, ante 2,6% em março, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 30, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet e se distanciou ainda mais da meta oficial de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que anunciará decisão de juros nas próximas horas.

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O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,2% em abril, menor do que a alta de 2,3% de março e abaixo do consenso da FactSet, também de 2,3%.

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