CPI da zona do euro anual acelera a 3% em abril, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 3% em abril, ante 2,6% em março, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 30, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet e se distanciou ainda mais da meta oficial de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que anunciará decisão de juros nas próximas horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,2% em abril, menor do que a alta de 2,3% de março e abaixo do consenso da FactSet, também de 2,3%.