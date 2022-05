CPI da China tem alta anual de 2,1% em abril

Da Redação

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China subiu 2,1% na comparação anual de abril, acelerando em relação ao aumento de 1,5% apurado em março, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). O resultado foi 0,1 ponto porcentual acima do projetado por economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação mensal, por sua vez, o CPI subiu 0,4% em abril.

continua após publicidade .

Já o índice de preços ao produtor (PPI) da China subiu 8,0% na comparação anual de abril, abaixo do aumento de 8,3% visto em março. O resultado, porém, também superou as expectativas dos analistas, que previam alta de 7,8%. No critério mensal, o PPI subiu 0,6% em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.