CPI da China sobe 1,0% em junho na comparação anual; PPI avança 4,1%

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 1,0% em junho ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou marginalmente abaixo da expectativa de economistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,1%.

Em relação a maio, o CPI caiu 0,3% no mês passado.

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Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 4,1% em junho, em linha com a projeção de economistas consultados pela FactSet. Na comparação com o mês anterior, o PPI também recuou 0,3%.

*Com informações da Dow Jones Newswires