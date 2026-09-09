CPI da China sobe 0,8% em agosto na comparação anual; PPI avança 3,8%

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 0,8% em agosto ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou em linha com a expectativa de economistas consultados pela FactSet.

Em relação a julho, o CPI subiu 0,4% no mês passado.

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Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 3,8% em agosto, acima da projeção de economistas consultados pela FactSet, de avanço de 3,2%. Na comparação com o mês anterior, o PPI também avançou 0,4%.

*Com informações da Dow Jones Newswires