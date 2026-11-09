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ECONOMIA

CPI da China sobe 0,7% na comparação anual de outubro

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 0,7% em outubro ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de economistas consultados pela FactSet, de alta anual de 0,8%. Em relação a setembro, o CPI chinês ficou estável. Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 5,7% em outubro, acima da projeção de economistas consultados pela FactSet, de avanço de 4,9%. Na comparação com o mês anterior, o PPI avançou 0,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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