CPI da China sobe 0,7% na comparação anual de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 0,7% em outubro ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de economistas consultados pela FactSet, de alta anual de 0,8%. Em relação a setembro, o CPI chinês ficou estável. Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 5,7% em outubro, acima da projeção de economistas consultados pela FactSet, de avanço de 4,9%. Na comparação com o mês anterior, o PPI avançou 0,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires