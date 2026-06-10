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ECONOMIA

CPI da China avança 1,2% na comparação anual de maio

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 07:30:00 Editado em 10.06.2026, 07:44:04
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O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 1,2% em maio ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou levemente abaixo da expectativa de economistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,3%.

Em relação a abril, o CPI caiu 0,1% no mês passado.

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Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 3,9% em maio. Os economistas consultados pela FactSet estimavam um avanço de 3,8%. Na comparação com o mês anterior, o PPI subiu 0,5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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