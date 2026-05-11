CPI da China avança 1,2% na comparação anual de abril

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China subiu 1,2% em abril ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado ficou acima da expectativa de economistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1%. Houve estabilização em relação a março, quando o CPI também teve alta anual de 1%.

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Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) chinês teve alta anual de 2,8% em abril. Os economistas consultados pela FactSet estimavam um avanço de 1,9%. O PPI acelerou em relação a março, quando apresentou alta anual de 0,5%.