CPI da China acelera e tem alta anual de 2,8% em setembro, ante previsão de +2,9%

(via Agência Estado)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,8% em setembro ante igual mês de 2021, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país nesta sexta-feira, 14. O resultado representa uma aceleração após a alta de 2,5% em agosto, mas veio ligeiramente aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de 2,9%.

Ante agosto, o CPI chinês avançou 0,3% no mês passado.

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) do país subiu 0,9% na comparação anual de setembro. O dado também ficou abaixo da projeção do mercado, que era de elevação de 1,0%. No confronto mensal, o PPI recuou 0,1% em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.