CPI da Americanas é instalada na Câmara; Gustinho Ribeiro é o presidente e Chiodini, o relator

Giordanna Neves (via Agência Estado)

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira, 17, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o rombo contábil registrado na Lojas Americanas. O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) será presidente do colegiado e o deputado Carlos Chiodini (MDB-SC) ficará com a relatoria.

A CPI, protocolada pelo líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA), terá 27 membros titulares e 27 suplentes. Apenas 17 titulares foram indicados até o momento.

A leitura do requerimento para instalação do colegiado foi feita pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), no dia 26 de abril.

A primeira sessão da comissão foi iniciada na tarde desta quarta. Logo no início dos trabalhos, o presidente Gustinho disse que é preciso investigar quem cometeu fraude, mas sem desestabilizar a economia do País.

Veja abaixo os membros titulares da CPI indicados até o momento

- Alex Manente (Cidadania-SP)

- Alexandre Guimarães (Republicanos-TO)

- Átila Lira (PP-PI)

- Carlos Chiodini (MDB-SC)

- Diego Coronel (PSD-CE)

- Domingos Neto (PSD-CE)

- Fausto Santos Jr. (União-AM)

- Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE)

- João Carlos Bacelar (PL-BA)

- Jorge Goetten (PL-SC)

- Junior Mano (PL-CE)

- Maurício Carvalho (União-RO)

- Mauro Benevides Filho (PDT-CE)

- Mendonça Filho (União-PE)

- Robinson Faria (PL-RN)

- Thiago de Joaldo (PP-SE)

- Vicentinho Junior (PP-O)