Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

CPI da Alemanha sobe 2,8% na comparação anual de outubro e confirma previsão

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou em outubro para 2,8%, de 3,3% em setembro, segundo leitura final divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado confirmou a leitura preliminar e a projeção de analistas consultados pela FactSet. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão caiu 0,2% em outubro, também confirmando as expectativas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha CPI OUTUBRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV