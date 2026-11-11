CPI da Alemanha sobe 2,8% na comparação anual de outubro e confirma previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou em outubro para 2,8%, de 3,3% em setembro, segundo leitura final divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado confirmou a leitura preliminar e a projeção de analistas consultados pela FactSet. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão caiu 0,2% em outubro, também confirmando as expectativas.