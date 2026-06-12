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ECONOMIA

CPI da Alemanha sobe 2,6% na comparação anual de maio

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 07:08:00 Editado em 12.06.2026, 07:19:22
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou em maio para 2,6%, de 2,9% em abril, segundo leitura final divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 2,6%. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão caiu 0,2% em maio, também de acordo com o consenso da FactSet.

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