CPI da Alemanha sobe 2,6% na comparação anual de maio

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou em maio para 2,6%, de 2,9% em abril, segundo leitura final divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 2,6%. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão caiu 0,2% em maio, também de acordo com o consenso da FactSet.