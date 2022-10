André Marinho (via Agência Estado)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 1,9% em setembro ante agosto, segundo dados finais da agência oficial de estatísticas do país, Destatis, divulgados nesta quinta-feira, 13. Na comparação anual, o CPI avançou 10% no mês passado. Ambos os números confirmaram a leitura prévia do dado e também vieram em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.