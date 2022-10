Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou para taxa anual de 10,4% em outubro deste ano, mostrou leitura preliminar divulgada nesta sexta-feira, 28, pela Destatis, agência de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa por alta de 10,1% de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação com setembro, houve alta de 0,9% do CPI alemão, também acima da previsão, que apontava para avanço de 0,5%.