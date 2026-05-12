CPI da Alemanha (final) sobe 2,9% na comparação anual de abril, acima da previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou em abril para 2,9%, de 2,7% em março, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 2,2%. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,6% em abril, pouco acima do consenso de 0,5% da FactSet.