TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

CPI da Alemanha (final) sobe 2,9% na comparação anual de abril, acima da previsão

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 07:09:00 Editado em 12.05.2026, 07:17:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou em abril para 2,9%, de 2,7% em março, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 2,2%. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,6% em abril, pouco acima do consenso de 0,5% da FactSet.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril alemanha CPI FINAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV