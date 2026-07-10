CPI da Alemanha desacelera a 2,3% no confronto anual de junho e confirma leitura preliminar

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou em junho para 2,3%, de 2,6% em maio, segundo leitura final divulgada nesta sexta-feira (10) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 2,5%, mas confirmou a leitura preliminar. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão caiu 0,3% em junho, confirmando a primeira leitura. A FactSet projetava recuo de 0,2%.