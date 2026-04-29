CPI da Alemanha anual acelera a 2,9% em abril, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2,9% em abril, ante 2,7% em março, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quarta-feira, 29, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Em relação a março, o CPI alemão subiu 0,6% em abril, mostrando desaceleração frente ao aumento de 1,1% registrado no mês passado. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,8%.