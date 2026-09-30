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ECONOMIA

CPI da Alemanha acelera a 3,3% na comparação anual de setembro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 3,3% em setembro, ante 2,9% em agosto, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio ligeiramente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,2%. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,6% em setembro, em linha com o consenso da FactSet.

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