CPI da Alemanha acelera a 3,3% na comparação anual de setembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 3,3% em setembro, ante 2,9% em agosto, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio ligeiramente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,2%. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,6% em setembro, em linha com o consenso da FactSet.