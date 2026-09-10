CPI da Alemanha acelera a 2,9% no confronto anual de agosto e confirma leitura preliminar

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou marginalmente em agosto para 2,9%, de 2,8% em julho, segundo leitura final divulgada nesta quinta-feira, 10, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar.

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Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão subiu 0,2% em agosto, também confirmando a primeira leitura e o consenso da FactSet.