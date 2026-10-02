CPI anual da zona do euro acelera para 3,8% em setembro e fica acima do esperado
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 3,2% em agosto para 3,8% em setembro, segundo a leitura preliminar divulgada nesta sexta-feira, 2, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).
O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,6%, e se distanciou ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).
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O núcleo do CPI registrou alta anual de 2,5% em setembro, como previsto, após subir 2,4% em agosto.