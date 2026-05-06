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CPI anual da OCDE acelera a 4% em março com salto de energia

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 08:19:00 Editado em 06.05.2026, 08:29:27
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A inflação anual ao consumidor (CPI) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou de fevereiro para março, de 3,4% para 4,0%, impulsionada por um aumento de 8,6 pontos porcentuais na inflação de energia, informou a instituição nesta quarta-feira, 6.

Segundo a OCDE, o avanço foi disseminado: a inflação subiu em 33 dos 37 países com dados disponíveis, ficou praticamente estável em dois e diminuiu na Eslovênia e na Turquia. Ainda de acordo com a organização, a inflação anual de energia atingiu 8,1% em março, o nível mais alto desde fevereiro de 2023. Neste caso, a alta também foi quase generalizada: houve aumento em 32 dos 35 países com dados disponíveis, com sete registrando inflação energética de dois dígitos.

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No G7, a inflação anual subiu de 2,1% em fevereiro para 2,8% em março, com altas de 0,8 ponto porcentual ou mais na França, Alemanha e Estados Unidos.

Na zona do euro, a inflação subiu de 1,9% para 2,6% no período, atingindo o nível mais alto desde julho de 2024, e deve acelerar para 3,0% em abril, impulsionada pela energia, segundo estimativa preliminar da Eurostat.

Já no G20, a inflação avançou para 4,0% em março, de 3,7% em fevereiro. A inflação desacelerou na Indonésia, Argentina e China, acelerou no Brasil e na Índia e se manteve praticamente estável na Arábia Saudita e na África do Sul.

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