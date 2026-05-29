CPI anual da Alemanha desacelera a 2,6% em maio, abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 2,6% em maio, ante 2,9% em abril, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta sexta, 29 pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,7%. Na comparação mensal, o CPI alemão recuou 0,2% em maio, após ter avançado 0,6% em abril. Nesse caso, o consenso da FactSet era de queda de 0,1%.