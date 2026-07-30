CPI anual da Alemanha acelera a 2,8% em julho, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2,8% em julho, ante 2,3% em junho, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,8% em julho. Nesse caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,7%.