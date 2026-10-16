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ECONOMIA

CPI anual acelera para 3,8% em setembro e confirma prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 3,2% em agosto para 3,8% em setembro, segundo a leitura final divulgada nesta sexta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A taxa se afastou ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que já elevou os juros da região duas vezes neste ano, em junho e setembro.

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Na comparação mensal, o CPI subiu 0,6% em setembro.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, mostrou alta anual de 2,5% em setembro, ante 2,4% em agosto, confirmando a leitura prévia.

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