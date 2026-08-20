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Coty aumenta prejuízo no 4º trimestre fiscal e prevê queda nas vendas do trimestre atual

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A empresa de beleza Coty afirmou na quarta-feira, 19, que a perda do seu quarto trimestre fiscal aumentou para US$ 141 milhões, ou US$ 0,16 por ação, de uma perda de US$ 68,8 milhões, ou US$ 0,08 por ação, um ano antes.

A receita subiu 1%, para US$ 1,27 bilhão, em comparação com as estimativas dos analistas de US$ 1,19 bilhão. Já a receita no negócio de prestígio da Coty aumentou 1%, para US$ 771,8 milhões.

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No segmento de beleza para consumidores, que inclui marcas de farmácia como CoverGirl, Sally Hansen e Rimmel, a receita aumentou para US$ 497,4 milhões, mas caiu 3% em uma base comparável.

Os últimos resultados trimestrais da Coty fornecem "sinais iniciais de estabilização, embora a recuperação não seja linear", disse o CEO interino Markus Strobel.

A empresa nomeou Soraya Benchikh como sua próxima diretora financeira, trazendo uma executiva com experiência nas indústrias de tabaco e álcool. A nomeação de Benchikh ocorre após a Coty ter reestruturado sua operação no mês passado.

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A companhia espera que o atual ano fiscal, que termina em junho de 2027, seja um período de transição, e que o desempenho melhore progressivamente ao longo do ano. A empresa disse que planeja fornecer uma perspectiva mais ampla após concluir uma revisão estratégica de seu negócio.

Ainda assim, a Coty adiantou que a receita deve cair no primeiro trimestre atual, à medida que os consumidores se tornam cada vez mais seletivos com suas compras, apesar da demanda resiliente por beleza em geral.

Sob seu plano de recuperação, a Coty tem trabalhado para focar mais em suas ofertas principais de fragrâncias e produtos de beleza de prestígio, incluindo produtos que vende sob marcas como Burberry, Hugo Boss e Calvin Klein, enquanto simplifica o restante de seu portfólio. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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COTY/BALANÇO/4º TRIMESTRE FISCAL
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