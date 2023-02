Costa sobre arcabouço fiscal: 'pior das hipóteses' é votação no 1º semestre

Sofia Aguiar e Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 2, que, na "pior das hipóteses", a votação no Congresso do novo arcabouço fiscal será no primeiro semestre. Contudo, ele reafirma que a ideia do governo é trabalhar a votação até abril.

continua após publicidade .

"A ideia, como está na mensagem, é de que possamos trabalhar até abril. Na pior das hipóteses, que tenhamos no primeiro semestre a votação, quem sabe também da reforma tributária", declarou o ministro a jornalistas após cerimônia de início do ano legislativo.

Segundo ele, essas pautas são importantes "para destravar o investimento, aumentar a confiabilidade e o otimismo no País e melhorar os investimentos e geração de emprego e renda".

continua após publicidade .

Reforma tributária

O ministro da Casa Civil disse ainda que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende fazer uma reforma tributária dialogando com os governadores. De acordo com ele, o Ministério da Fazenda trabalha pelo conteúdo da proposta.

"No momento em que tiver as principais diretrizes, o conteúdo desses dois temas reforma tributária e novo arcabouço fiscal preparados, vamos iniciar o debate com o Congresso Nacional e também com outros entes federados", disse a jornalistas após cerimônia de início do ano legislativo.

continua após publicidade .

Após reunião na semana passada entre Lula e os governadores, o ministro disse que, em março, o presidente se reunirá com os prefeitos.

De acordo com Costa, o cenário nacional ficará mais fácil com a união e reconstrução com o Congresso Nacional, além do pacto federativo com intenso diálogo com governadores. "Ficará mais fácil se pudermos nos unir."