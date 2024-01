Costa Filho: Lula deve anunciar Navegue Simples em fevereiro e visitar porto de Itajaí em março

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar o programa Navegue Simples, para desburocratizar o setor portuário, em fevereiro, e visitar o porto de Itajaí em março. Ele deu as declarações no Palácio do Planalto depois de reunião com Lula.

"É um porto de Itajaí que já chegou a gerar mais de 4 mil empregos naquela região. Ele, infelizmente, ficou inviabilizado no governo passado, e o presidente Lula nos deu a orientação de a gente tirar o quanto antes esse porto do papel. Que ele volte, de fato, a operar", declarou o ministro.

"A ideia é que, depois de finalizar toda a questão operacional do porto de Itajaí, o presidente Lula vá ao Estado poder fazer esse anúncio", declarou Costa Filho. A expectativa é que isso seja feito até o fim de março, disse o ministro.

Ele mencionou que há uma empresa que ganhou licitação para operar o porto temporariamente. "E a gente já quer nesse primeiro semestre poder anunciar a concessão da licitação de 25 anos desse porto, para dar previsibilidade e fazer com que aquela região possa ainda mais se desenvolver", disse Costa Filho.

O ministro também afirmou que o Navegue Simples deverá baixar o tempo para uma operação portuária sair do papel de 2 a 3 anos para 6 a 8 meses. Segundo ele, isso aceleraria os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine de obras do governo federal.

Além disso, Costa Filho disse que Lula deve ir ao porto de Santos na primeira semana de fevereiro para fazer anúncios e inaugurações. Uma das principais obras do PAC é na região: o túnel Santos-Guarujá.