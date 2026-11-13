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Cosan tem lucro líquido de R$ 190 mi no 3tri26, revertendo prejuízo de R$ 1,185 bi do 3tri25

Escrito por Amélia Alves e Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cosan registrou lucro líquido de R$ 190 milhões atribuível aos controladores no terceiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de R$ 1,185 bilhão apurado em igual período do ano anterior. A melhora de R$ 1,375 bilhão foi impulsionada principalmente pela maior contribuição das investidas, pela melhora do resultado financeiro e pela redução das despesas gerais e administrativas, informou a companhia há pouco.

Esses efeitos refletiram, entre outros fatores, a ausência do reconhecimento de equivalência patrimonial da Raízen no trimestre e as maiores contribuições de Compass, Moove e Rumo, ressalta a Cosan.

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De julho a setembro, a receita líquida consolidada cresceu 6% na comparação anual, para R$ 11,288 bilhões. O Ebitda ajustado somou R$ 4,361 bilhões. Sem os ajustes, o Ebitda alcançou R$ 4,195 bilhões, avanço de 55% ante o terceiro trimestre de 2025.

Já o resultado financeiro consolidado ficou negativo em R$ 1,889 bilhão, uma melhora de 13% ante o saldo negativo de R$ 2,180 bilhões apurado um ano antes. Considerando apenas a holding, o resultado financeiro negativo melhorou R$ 379 milhões, para R$ 479 milhões.

A companhia atribuiu a melhora principalmente à redução do custo da dívida, à diminuição do endividamento bruto, aos menores efeitos cambiais e de derivativos relacionados a títulos e ao aumento das receitas com aplicações financeiras, beneficiadas pela maior posição de caixa no período.

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Já a dívida líquida expandida encerrou setembro em R$ 9,5 bilhões, queda de 48% ante o terceiro trimestre de 2025 e crescimento de 3% em relação ao segundo trimestre deste ano. O aumento trimestral refletiu a dinâmica ordinária da dívida, incluindo o reconhecimento das despesas financeiras do período e a ausência de recebimentos expressivos de dividendos das investidas.

O capex consolidado somou R$ 1,867 bilhão, queda de 11% na comparação anual.

Desempenho do portfólio

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A Rumo registrou Ebitda ajustado de R$ 2,217 bilhões, recuo de 4%, enquanto o lucro líquido cresceu 6%, para R$ 439 milhões. O volume transportado avançou 2%, para 23,9 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU).

Na Compass, o Ebitda aumentou 22%, para R$ 1,637 bilhão, apesar da queda de 4% no volume de gás natural distribuído. O lucro líquido cresceu 37%, para R$ 591 milhões.

A Moove teve alta de 26% na receita líquida, para R$ 3,078 bilhões, enquanto o Ebitda avançou 21%, para R$ 435 milhões. Já a Radar registrou Ebitda de R$ 117 milhões, ante R$ 106 milhões um ano antes, alta de 11%.

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3º trimestre balanço Cosan
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