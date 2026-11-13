Cosan: Marcelo Martins deixa presidência em janeiro; Guilherme Penin assume interinamente

A Cosan anunciou nesta sexta-feira, 13, o início de um processo de sucessão de seu diretor-presidente, Marcelo Eduardo Martins, que deixará o cargo em 4 de janeiro de 2027. Para ocupar a posição interinamente, o conselho de administração elegeu Guilherme Penin, atual vice-presidente de Estratégia, Comunicação e Relações Institucionais da empresa.

Após 20 anos de atuação no grupo, Martins permanecerá nos conselhos de administração da Cosan e de suas controladas Rumo, Compass e Moove. O executivo também continuará apoiando os acionistas e seu sucessor durante o período de transição, especialmente em assuntos estratégicos e operações de fusões e aquisições (M&A).

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Segundo a Cosan, Martins teve participação relevante nas aquisições, consolidações e reorganizações que transformaram o portfólio da Cosan ao longo das últimas duas décadas. Entre os marcos mais recentes de sua gestão estão a capitalização da companhia, em 2025, com a entrada de novos sócios, e a condução da reestruturação extrajudicial da Raízen, em conjunto com as equipes da empresa e da Shell.

Penin tem mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura e está há uma década no Grupo Cosan. De acordo com a companhia, o executivo já participa ativamente das decisões estratégicas do portfólio e reúne experiência e conhecimento para conduzir os próximos passos do grupo.

Em comunicado, a Cosan afirmou que a transição será conduzida com planejamento e transparência, em linha com as práticas de governança da companhia, com o objetivo de assegurar a continuidade da estratégia e da geração de valor para os acionistas.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast