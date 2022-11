Cosan: lucro líquido ajustado chega a R$ 265,5 mi no 3º trimestre, queda de 50%

Leandro Silveira, especial para o Broadcast (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O lucro líquido ajustado da Cosan chegou a R$ 265,5 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 50% ante o mesmo período de 2021. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, porém, houve alta, pois o lucro líquido ajustado havia sido de R$ 53,6 milhões de abril a junho. As informações são do resultado financeiro, divulgado nesta sexta-feira, 11.

continua após publicidade .

Houve, ainda, prejuízo líquido contábil de R$ 201,9 milhões no terceiro trimestre, enquanto no mesmo período do ano passado a Cosan tinha registrado lucro de R$ 3,265 bilhões. Já em relação ao segundo trimestre de 2022, o prejuízo aumentou 61%.

A Cosan avalia que esse desempenho se deu em razão do impacto dos efeitos extraordinários no período comparativo, além da queda do resultado da Raízen, só parcialmente compensado pelo resultado dos demais negócios do grupo.

continua após publicidade .

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Cosan atingiu R$ 4,105 bilhões no terceiro trimestre, alta de 19,3% ante o mesmo período de 2021. Há praticamente estabilidade (recuo de 0,9%) em relação ao segundo trimestre deste ano.

De acordo com a Cosan, isso aconteceu devido ao resultado recorde da Rumo, reflexo da expansão dos volumes transportados e da tarifa média, e às consolidações da Commit na Compass e da PetroChoice na Moove.

A receita líquida da Cosan ficou em R$ 43,7 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 41% ante o mesmo período de 2021. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, a receita avançou 2,3%.