Correios têm prejuízo líquido de R$ 1,9 bi no 3º trimestre; no ano, perdas chegam a R$ 7,5 bi

Os Correios registraram prejuízo líquido de R$ 1,931 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 18,83% ante o resultado também negativo de R$ 1,625 bilhão reportado em igual período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, quando o prejuízo foi de R$ 2,4 bilhões, houve redução de 19,54%. As demonstrações contábeis intermediárias financeiros da empresa pública, no período de julho a setembro, foram divulgadas no sábado, dia 14.

No intervalo, a receita líquida de vendas e serviços somou R$ 3,831 bilhões no terceiro trimestre, queda de 8,11% ante os R$ 4,169 bilhões registrados um ano antes. O lucro bruto dos Correios foi de R$ 93,368 milhões ao fim do terceiro trimestre, retração de 78,18% ante o terceiro trimestre de 2025, quando o lucro bruto foi de 427,882 milhões.

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No acumulado do ano, até o fim de setembro, os Correios acumulam prejuízo líquido de R$ 7,484 bilhões, aumento de 27,17% frente aos R$ 5,885 bilhões registrados em igual período de 2025. Nos nove meses do ano, a receita líquida de vendas e serviços recuou 5,33% ante igual período de 2025, saindo de R$ 12,355 bilhões para R$ 11,697 bilhões.

Em nota, a empresa afirma que os resultados estão alinhados ao planejamento econômico-financeiro da empresa. Ainda segundo os Correios, o prejuízo registrado é inferior ao previsto em meio ao seu plano de reestruturação.

"Até setembro de 2026, o prejuízo dos Correios ficou R$ 272 milhões abaixo do previsto para o período. Os indicadores de receitas e despesas mostram que os resultados seguem em linha com o planejamento para 2026. A receita total alcançou R$ 13,204 bilhões, dentro da meta estabelecida, enquanto as despesas totais somaram R$ 20,688 bilhões, ficando 1,2% abaixo do valor planejado", afirma a nota, que acompanha o balanço financeiro.

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"O resultado operacional também apresentou desempenho superior ao previsto, com saldo negativo de R$ 5,797 bilhões, ante uma projeção negativa de R$ 6,205 bilhões, diferença favorável de R$ 408 milhões (6,6%)", destaca a companhia, mencionando evolução das despesas totais também abaixo do planejado.

A empresa disse que acumulava ainda ao final de setembro deste ano, ativo de R$ 18,683 bilhões e patrimônio líquido negativo de R$ 21,830 bilhões.

"Por outro lado, a reorganização do perfil de vencimento das obrigações, com o alongamento de parte dos compromissos para o longo prazo, contribuiu para a melhoria dos indicadores de liquidez corrente e para a redução do déficit de capital circulante líquido. Essa evolução representa um avanço na administração do perfil das obrigações, favorecendo a gestão financeira e proporcionando melhores condições para a execução das medidas previstas no Plano de Reestruturação", explica.

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Aporte

O governo já assumiu compromisso de realizar um aporte de capital no montante de R$ 6 bilhões até o final de 2027 nos Correios, demanda da própria estatal. A previsão de injeção de recursos está prevista no contrato do empréstimo de R$ 12 bilhões obtido pela estatal no ano passado com cinco bancos e garantia do Tesouro Nacional. Na última semana, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou que o aporte foi alocado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 dentro das regras fiscais.