Correios formalizam proposta para captação de novo empréstimo de R$ 7 bi com bancos privados

Os Correios formalizaram um novo pedido de empréstimo junto a bancos privados, no valor de R$ 7 bilhões, em mais uma tentativa de reequilibrar as contas da estatal - que vem acumulando prejuízos bilionários trimestre após trimestre. O financiamento ainda depende de um aval do Tesouro Nacional, que será o fiador da operação.

Procurados, os Correios confirmaram que há negociações em andamento, mas disseram que os detalhes só serão divulgados após a conclusão da operação.

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"As condições financeiras da operação ainda estão em tratativas com as instituições envolvidas e, neste momento, não podem ser detalhadas. As informações oficiais serão divulgadas pela empresa oportunamente, após a conclusão das tratativas", disse a empresa.

A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão.

Em dezembro de 2025, os Correios já tomaram um empréstimo de R$ 12 bilhões, com Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, também com aval do Tesouro, para ganhar fôlego para o seu plano de recuperação.

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Especialistas, contudo, ainda veem o projeto com desconfiança, já que a estatal, hoje, enfrenta forte concorrência de empresas estrangeiras, que ganharam mercado no comércio digital e fazem as próprias entregas.

Além desses recursos, o governo federal também reservou R$ 6 bilhões no Orçamento de 2027 para aportar na estatal.

Prejuízos em série

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Os Correios registraram prejuízo líquido de R$ 5,55 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 30,36% ante o resultado negativo de R$ 4,26 bilhões de igual período de 2025.

No segundo trimestre, o prejuízo líquido foi de R$ 2,39 bilhões, queda de 5,5% em relação ao prejuízo de R$ 2,53 bilhões registrado no mesmo período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, quando o prejuízo foi de R$ 3,16 bilhões, houve redução de 24,4%.

"Embora os números indiquem avanços, os desafios permanecem. O desempenho da empresa ainda é impactado pela redução de receitas, pelas despesas financeiras, e pelas contingências judiciais. Por isso, a execução disciplinada das ações de recuperação sustentável de receitas, eficiência operacional e de modernização do modelo de negócios continua sendo fundamental para preservar a qualidade e a abrangência dos serviços prestados pelos Correios em todo o País", afirmou a empresa em nota.

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A estatal abriu um novo plano de desligamento voluntário (PDV) este ano para tentar reduzir o seu quadro de funcionários. Os benefícios aos empregados que aceitarem a demissão variam de R$ 24,4 mil a R$ 459 mil, pago em parcela única, sem incidência de impostos. Desde 2017, a empresa já abriu três PDVs, com a adesão de 7.254 funcionários. O número, contudo, é muito abaixo das metas estipuladas pela própria empresa.

Em 2025, os Correios registraram prejuízo de R$ 8,5 bilhões, mais do que o triplo, do que o resultado negativo de R$ 2,6 bilhões registrado em 2024.

A estatal deu celeridade a um plano de venda de imóveis com o objetivo de cortar custos e obter algum alívio no caixa. Nos últimos meses, foram alienadas mais de 30 unidades - de terrenos a pontos comerciais e prédios históricos - levantando o montante de R$ 387 milhões. A meta é chegar a R$ 1,5 bilhão no acumulado do ano.

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Os Correios detêm 2,3 mil imóveis espalhados pelo País, mas muitos estavam sem uso, incluindo alguns em uma situação deteriorada, o que motivou a iniciativa de se desfazer deles. Do total de vendas realizado até aqui, R$ 207 milhões ocorreram via leilões, enquanto R$ 180 milhões se deram via vendas diretas para o setor público.