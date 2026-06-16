Correção: Vendas no varejo recuam 1,5% em abril, revela IBGE

A matéria enviada anteriormente trazia um erro no 1ª parágrafo. Segue o texto corrigido.

O volume de vendas do comércio varejista recuou 1,5% em abril ante março, na série livre de influências sazonais. Na comparação com abril de 2025, o volume de vendas do varejo cresceu 1,0%. No ano, o varejo acumula alta de 2,0% e, nos últimos 12 meses, de 1,5%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O recuo de 1,5% ficou pouco acima do piso das estimativas do Projeções Broadcast, que era de queda de 1,6%. Nesse caso, a mediana era negativa em 0,7% e o teto era de alta de 0,35%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas caíram 0,7% em abril ante março, na série com ajuste sazonal. Nesse caso, a taxa ficou abaixo do piso das estimativas, que era de baixa de 0,6%, com teto positivo de 0,6% e mediana positiva de 0,2%.

Revisões

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O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em março ante fevereiro, de uma alta de 0,5% para uma elevação de 0,7%. No varejo ampliado, a taxa de março ante fevereiro saiu de aumento de 0,3% para estabilidade (0,0%).