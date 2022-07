Correção: Vendas de veículos têm queda de 4,81% na passagem de maio para junho

Francisco Carlos de Assis e Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A nota enviada às 10h48 continha uma incorreção no terceiro parágrafo. As 1.073.937 unidades vendidas se referem a 2021, e não 2022, como constou. Este ano, no primeiro semestre, foram vendidas 917.942 unidades. Segue o texto corrigido.

continua após publicidade .

As vendas de veículos deram sinal de acomodação em junho, após dois meses de recuperação, com o mercado recuando 4,81% no mês passado frente a maio. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a queda foi de 2,39%, conforme balanço divulgado hoje pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

No total, foram vendidas durante o mês passado 178.063 unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus. O ritmo diário ficou próximo ao registrado em maio, até aqui o melhor resultado do ano, mas o calendário de junho, com um dia a menos de venda, contribuiu a uma maior diferença entre os dois meses.

continua após publicidade .

Com isso, as vendas de veículos acumularam 917.942 unidades desde o primeiro dia do ano, 14,53% a menos do que nos seis primeiros meses de 2021, quando o volume era de 1.073.937.

As dificuldades de abastecimento na indústria continuaram em junho, levando a paradas por dias a semanas por falta de peças, principalmente componentes eletrônicos, em fábricas das três maiores montadoras do País: Fiat, Volkswagen e General Motors.

Os lockdowns por causa da política de 'covid zero' da China agravaram a irregularidade no fornecimento por não só restringir as exportações de produtos chineses, como também limitar a oferta de navios e contêineres para o transporte dos materiais de outras origens, dado o congestionamento de embarcações causado pelo fechamento de portos no gigante asiático.

As interrupções na indústria de automóveis continuam em julho, com a parada nesta semana na fábrica da Nissan em Resende, no sul do Rio de Janeiro, e as férias de três semanas concedidas ontem pela Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná, onde é montado o utilitário esportivo T-Cross. A Volks também vai reduzir em 24% a jornada de trabalho, e em 12% os salários, na volta, marcada para quinta-feira, dos trabalhadores que estão em férias de dez dias em São Bernardo do Campo. No ABC paulista, a montadora produz os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.