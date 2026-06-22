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Correção: Receita libera amanhã consulta ao 2º lote da restituição do IR

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 18:44:00 Editado em 22.06.2026, 18:55:22
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A matéria enviada anteriormente trazia um erro de informação no título da matéria. A Receita vai liberar amanhã a consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 e não o lote, como havia sido informado. O corpo do texto estava correto. Segue novamente o texto com o título corrigido.

A Receita Federal liberará na terça-feira, 23, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026. O lote contempla 9.585.797 contribuintes e soma R$ 16 bilhões em restituições, tornando-se o maior da história em número de beneficiários, segundo o Ministério da Fazenda.

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Segundo a Pasta, o valor do lote iguala o recorde registrado no primeiro lote de restituição deste ano, pago em maio. Com os dois primeiros lotes de 2026, a Receita prevê contemplar cerca de 18,3 milhões de contribuintes, com desembolso total de R$ 32 bilhões. De acordo com o órgão, esse montante corresponde a aproximadamente 80% do total estimado de restituições a serem pagas neste ano.

Do valor total liberado no segundo lote, R$ 4,49 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Nesse grupo estão 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1.106.923 idosos entre 60 e 79 anos, 106.294 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 507.768 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além das prioridades previstas em lei, 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram pelo recebimento via Pix. Não houve inclusão de contribuintes sem qualquer critério de prioridade neste lote.

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RECEITA/IR/RESTITUIÇÃO/2º LOTE
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