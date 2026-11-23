A matéria enviada anteriormente tinha uma incorreção no título. A palavra parque veio faltando a letra P. Segue texto com título devidamente corrigido e com uma pequena mudança para se adequar à quantidade de caracteres permitida.

A Petrobras prevê ampliar a capacidade instalada do seu parque de refino dos atuais 1,813 milhão de barris por dia (bpd) para 2,173 milhões de bpd até 2031, segundo o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31) divulgado nesta segunda-feira, 23. A meta final representa uma alta de 3,48% em relação aos 2,1 milhões de bpd projetados no plano anterior (2026-2030).

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Com os projetos previstos - sem a necessidade de construção de novas refinarias -, a expansão significará um acréscimo total de 360 mil bpd até 2031, incluindo os projetos em avaliação, sendo que 67 mil bpd já foram implantados em 2025 e 2026. O volume adicional previsto é 12,50% superior ao acréscimo de 320 mil bpd estimado no plano anterior.

No segmento de derivados, a companhia projeta ampliar em 405 mil bpd sua capacidade de produção de diesel S-10 até 2031.

Desse total, 112 mil bpd foram implantados entre 2025 e 2026 e 293 mil bpd serão incorporados entre 2027 e 2031 - divididos entre 154 mil bpd de nova capacidade e 139 mil bpd de conversão de capacidade existente. Entre os destaques estão o Refino do Complexo Boaventura e o Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), ambos com partida prevista para 2029.

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Transição energética

Considerando todas as iniciativas de baixo carbono (escopos 1, 2 e 3), o PN 2027-31 prevê investimentos totais de cerca de US$ 13,5 bilhões em transição energética, uma alta de 3,85% na comparação com os US$ 13 bilhões do plano anterior.

"A Petrobras percorre o caminho da transição energética justa como empresa líder, de forma gradual e responsável, garantindo energia que contribui para a segurança energética e o desenvolvimento sustentável do Brasil", destaca a companhia no documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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O montante está dividido entre US$ 6,7 bilhões para iniciativas de diversificação rentável, US$ 4,8 bilhões para a descarbonização das operações e US$ 2 bilhões para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Dentro da frente de bioprodutos (US$ 4,1 bilhões no total), o etanol receberá US$ 1,5 bilhão, enquanto biodiesel e biometano ficarão com US$ 900 milhões (US$ 0,9 bilhão), além de US$ 1,7 bilhão voltados ao biorrefino.