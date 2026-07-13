Correção: Ouro fecha em queda com expectativa de aperto monetário nos EUA

A matéria enviada anteriormente continha um erro no último parágrafo. Foi o diretor de Federal Reserve (Fed) Christopher Waller que alertou que pode ser necessário aumentar juros se núcleo do índice de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) desta semana for alto, não Kevin Warsh como escrito anteriormente. Segue o texto novamente com a devida correção.

O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira, 13, em queda forte, voltando a recuar abaixo de US$ 4 mil, em meio a um novo acirramento de tensões no Oriente Médio, o que impulsiona o petróleo e o dólar, além de renovar os temores inflacionários e ampliar expectativas de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

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Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em queda de 2,62%, a US$ 4.005,7 por onça-troy, enquanto a prata para setembro recuou 3,64%, a US$ 57,972 por onça-troy.

O ouro operou em queda desde as primeiras horas do dia, ampliando as perdas - recuando ao patamar de US$ 3.900 na mínima da sessão -, conforme o mercado acompanhava os relatos sobre o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Após uma nova rodada de ataques entre os dois países, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que assumirá o controle do Estreito de Ormuz, cobrando um pedágio de 20%, além de que retomará o bloqueio aos portos iranianos.

Diante do cenário, os preços do petróleo saltaram, também impulsionando o dólar e os rendimentos dos Treasuries. A movimentação fez com que os investidores ampliassem as apostas em uma alta nas taxas de juros dos EUA já no mês de setembro, segundo a ferramenta do CME Group. Para o Forex.com, uma alta contínua dos preços de energia vai reforçar "as expectativas de que o Fed poderá manter uma postura mais hawkish nos próximos meses".

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Já a GivTrade explica que, em um cenário de incerteza geopolítica, as apostas de juros mais altos nos EUA estão superando a busca por ativos de segurança, o que explica a desvalorização do metal dourado, um investimento que não gera rendimento.

Ainda nesta semana, o mercado vai acompanhar a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de junho. Durante um evento nos EUA, o diretor de Federal Reserve (Fed) Christopher Waller alertou nesta segunda-feira que pode ser necessário aumentar juros se núcleo do índice de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) desta semana for alto.

*Com informações de Dow Jones Newswires.