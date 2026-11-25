A matéria divulgada anteriormente saiu com o título incorreto. Kevin Hassett é diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, e não secretário dos Estados Unidos. Segue novamente a matéria, agora com o título correto.

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, justificou as propostas do governo norte-americano de novas tarifas contra parceiros comerciais citando o "objetivo de equilibrar as condições de disputa", em entrevista à Fox Business nesta quarta-feira, 25. "A razão por trás disso é que existem muitos lugares ao redor do mundo em que os governos estão colocando muitos subsídios para criar excesso de capacidade, o que coloca os trabalhadores americanos em desvantagem. Isso porque os bens estrangeiros estão sendo vendidos muito mais baratos do que os americanos", afirmou.

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Hassett ainda ponderou que as novas medidas são uma medida de tratar os países-alvos "da maneira como eles tratam" os EUA.

O diretor ainda descartou um possível impacto na inflação: "O que vimos repetidamente com as tarifas é que os exportadores têm absorvido, mais ou menos, o preço. A inflação caiu muito, muito."

Mais cedo, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro ante setembro e, na comparação anual, avançou 3,8% no mês passado. O dado, que é a medida inflacionária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), permanece bem acima da meta de 2% da inflação do BC dos EUA.