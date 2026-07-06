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ECONOMIA

Correção: Mediana de IPCA 2026 passa de 5,33% para 5,30%, aponta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 09:10:00 Editado em 06.07.2026, 09:18:09
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Na nota publicada anteriormente há uma incorreção no primeiro parágrafo. A estimativa está 0,80 ponto porcentual acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%, e não 0,83 pp como informado. Segue o texto correto:

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 diminuiu de 5,33% para 5,30%. A estimativa está 0,80 ponto porcentual acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,36% para 5,23%.

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A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 oscilou de 4,17% para 4,18%. Um mês antes, era de 4,03%. Considerando apenas as 44 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, seguiu em 4,20%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 permaneceu em 3,70%. Um mês antes, era de 3,65%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 44ª semana consecutiva.

A trajetória prevista pelo mercado segue acima da esperada pelo Banco Central. Conforme o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, publicado no último dia 25, a autoridade monetária prevê alta de 5,2% do IPCA em 2026, 3,7% em 2027 e 3,1% em 2028 - última estimativa disponível.

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A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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BC/FOCUS/IPCA
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