Correção: Itália: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre ante 4º trimestre, diz revisão

A nota publicada anteriormente contém incorreções. Na verdade, o PIB italiano teve expansão de 0,1% no primeiro trimestre, e não contração. Com isso, a Itália evitou entrar em recessão. Segue versão corrigida abaixo:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália se expandiu 0,1% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, apesar do recrudescimento de medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 1, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Como resultado, a Itália evitou entrar numa recessão técnica, depois de sua economia encolher 1,8% no quarto trimestre.

Na comparação anual, o PIB italiano se contraiu 0,8% entre janeiro e março, informou a Istat. No fim de abril, a Istat havia publicado estimativas iniciais mais pessimistas: de queda de 0,4% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores e recuo de 1,4% em relação a um ano antes.