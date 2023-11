Correção: Índice de confiança do consumidor da zona do euro (prelim.) sobe a -16,9 em novembro

A nota enviada anteriormente continha um erro no número do índice de sentimento econômico. Segue versão corrigida. O índice de confiança do consumidor na zona do euro avançou de -17,8 em outubro (dado revisado, de -17,9 antes informado) a -16,9 na preliminar de novembro, informou nesta quarta-feira, 29, a Comissão Europeia. O número coincide com a previsão dos analistas ouvidos pela

. Já o índice de sentimento econômico passou de 93,5 em outubro (dado revisado, de 93,3 antes informado) a 93,8 na prévia de novembro. A expectativa, no caso, era de 93,5.