Correção: FGV: IPC-S cai em todas as 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de agosto

O texto publicado anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O índice caiu para -0,39% na segunda quadrissemana de agosto, e não para 0,39%, como havia sido divulgado. Segue abaixo o texto corrigido.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto, registrando patamar negativo em todas as cidades, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice caiu para -0,39%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de -0,05%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês. Com isso, o indicador acumula variação de 3,91% em 12 meses.

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A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (de -0,35% para -0,87%). Em seguida, aparecem Salvador (de -0,28% para -0,75%), Porto Alegre (de -0,42% para -0,56%), Belo Horizonte (de -0,04% para -0,42%), Rio de Janeiro (de -0,25% para -0,29%), São Paulo (de 0,32% para -0,28%) e Brasília (de 0,17% para -0,22%).