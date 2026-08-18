Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Correção: FGV: IPC-S cai em todas as 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de agosto

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O texto publicado anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O índice caiu para -0,39% na segunda quadrissemana de agosto, e não para 0,39%, como havia sido divulgado. Segue abaixo o texto corrigido.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto, registrando patamar negativo em todas as cidades, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice caiu para -0,39%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de -0,05%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês. Com isso, o indicador acumula variação de 3,91% em 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (de -0,35% para -0,87%). Em seguida, aparecem Salvador (de -0,28% para -0,75%), Porto Alegre (de -0,42% para -0,56%), Belo Horizonte (de -0,04% para -0,42%), Rio de Janeiro (de -0,25% para -0,29%), São Paulo (de 0,32% para -0,28%) e Brasília (de 0,17% para -0,22%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2ª QUADRISSEMANA agosto Capitais FGV IPC-S
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV