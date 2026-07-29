Correção: Estoques de petróleo nos EUA caem 7,167 milhões de barris na semana, revela Doe

O texto publicado anteriormente continha um erro no último parágrafo, no dado de produção média diária de petróleo, que caiu no período, e não subiu, como informado anteriormente. Segue o texto com a informação corrigida.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 7,167 milhões de barris, a 404,508 milhões de barris na semana até 24 de julho, informou nesta quarta-feira, 29, o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 600 mil barris no período.

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Os estoques de gasolina subiram 7 mil barris, a 211,301 milhões de barris, ante expectativa de queda de 800 mil barris. Já os estoques de destilados subiram 1,062 milhão de barris, a 110,632 milhões de barris, ante projeção de baixa de 300 mil.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 96,1% para 97,2%, contrariando a projeção de queda de 95,8%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 771 mil barris, a 18,599 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,796 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.