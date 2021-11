Correção: Arrecadação em outubro soma R$ 178,742 bilhões

Da Redação

A nota publicada anteriormente continha incorreção no título e no texto. A arrecadação de impostos e contribuições federais de R$ 178,742 bilhões em outubro não foi recorde na série para o mês, mas o segundo melhor resultado, apenas atrás dos R$ 188,425 bilhões de outubro de 2016. Segue a versão correta do texto e do título:

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 178,742 bilhões em outubro. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 4,92% na comparação com o mesmo mês de 2020.

Em relação a setembro deste ano, houve alta real de 18,40% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi o segundo maior para meses de outubro da série histórica, ficando atrás apenas dos R$ 188,425 bilhões de outubro de 2016.

O resultado das receitas veio dentro do intervalo de expectativas das instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 157,300 bilhões a R$ 182,219 bilhões, com mediana de R$ 170,90 bilhões.

A Receita Federal destacou a arrecadação extraordinária em outubro de R$ 5 bilhões com o Imposto de Renda de Pessoa Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o recolhimento dos dois tributos teve crescimento real de 34,8%. O resultado de outubro também foi impactado pelo recolhimento de parcelas diferidas do Simples Nacional.

Acumulado

No acumulado do ano até outubro, a arrecadação federal somou R$ 1,527 trilhão, também o maior volume para o período da série iniciada em 1995. O montante ainda representa um avanço real de 20,06% na comparação com os primeiros dez meses do ano passado.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 76,682 bilhões nos primeiros dez meses deste ano, valor menor do que em igual período do ano passado, quando ficou em R$ 83,754 bilhões.

Apenas no mês de outubro, as desonerações totalizaram R$ 7,560 bilhões, também abaixo do registrado no mesmo mês de 2020 (R$ 9,108 bilhões).