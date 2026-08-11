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Correção: Aneel: diretor pede vista no processo sobre alta de 6,94% na tarifa da Equatorial PA

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na matéria divulgada anteriormente, havia uma incorreção. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não chegou a concluir o voto de reajuste tarifário da Equatorial Pará porque o diretor Willamy Moreira Frota pediu vista no último minuto, antes da conclusão dos votos. Segue o texto corrigido, também com o título correto.

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Willamy Moreira Frota pediu vista no processo que discute alta tarifária média de 6,94% para os consumidores da Equatorial Pará Distribuidora de Energia. Foi apresentado o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir de 7 de agosto deste ano.

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Na divisão por grupos de clientes, poderá ocorrer aumento de 8,09%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

A elevação poderá ser de 6,6%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta esperada é de 6,7%.

No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de transporte de energia e aquisição de energia, além de componentes financeiros e encargos setoriais. A tarifa poderia ser maior, se não fosse os recursos via repactuação do Uso de Bem Público (UBP).

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A Equatorial Pará é sediada na cidade de Belém (PA) e atende aproximadamente 3,12 milhões de unidades consumidoras.

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Aneel ENERGIA Equatorial Pará reajuste
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