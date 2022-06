Cormann: Práticas ambientais do Brasil precisam alcançar os padrões da OCDE

Lorenna Rodrigues e Antônio Temóteo (via Agência Estado)

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, afirmou nesta terça-feira, 21, que as práticas ambientais do Brasil precisam alcançar os padrões da entidade.

"O mundo precisa de ações mais ambiciosas e efetivas em relação a mudanças climáticas", afirmou, no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE, no Itamaraty, em Brasília.

O secretário-geral da OCDE também afirmou que é preciso estimular a competição nos diversos setores da economia para alcançar a redução dos preços aos consumidores.

Cormann cobrou ainda que o Brasil gaste mais com educação. Segundo ele, há espaço para melhorias nesta área.

Reformas

O secretário-geral da OCDE afirmou que o Brasil deve se esforçar para reorganizar as contas públicas.

Segundo ele, a aprovação de reformas necessárias à acessão do País ao organismo internacional ajudará a atrair investimentos para o Brasil. As declarações foram feitas no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE, no Itamaraty.

Cormann ainda disse a economia brasileira se recuperou mais rapidamente no pós-pandemia do que o esperado, o que surpreendeu economistas de todo o mundo. "Há desafios de curto prazo para o Brasil causados por uma guerra desnecessária. O Brasil deve fortalecer esforços para melhorar questão fiscal", disse.